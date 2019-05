Casa de Apoio Madre Ana receberá projeto de literatura “Estante de Histórias”, em Porto Alegre

A Casa de Apoio Madre Ana em Porto Alegre recebeu 100 livros por meio do projeto Estante de Histórias. As obras serão entregues de forma especial: terá uma estante colorida personalizada com temas da literatura infantil. O material poderá ser utilizado por bibliotecários, funcionários e voluntários para a promoção da leitura, pois além dos livros, traz diferentes adereços para facilitar a contação de histórias, material de apoio pedagógico e gibis para crianças.

A iniciativa é desenvolvida pela VR Projetos Culturais e Sociais Transformadores e foi realizada através da Lei de Incentivo à Cultura e com o patrocínio da empresa SLC Agrícola.

A entrega oficial da Estante de Histórias acontecerá na sexta-feira (31), às 15h, na Casa de Apoio Madre Ana. Na ocasião, será realizada uma contação de histórias para as crianças, mediada pelo contador Jonatan Ortiz e convidados especiais como Marô Barbieri, Paula Taitelbaum e o teatro de bonecos da banda do Serafim .

O projeto

Neste ano, 7 mil livros serão distribuídos através do projeto Estante de Histórias para escolas públicas de 28 cidades brasileiras. Os idealizadores acreditam que é preciso dar acesso a literatura infantil de qualidade para formar leitores e estimular o hábito da leitura entre as crianças, que cada vez mais estão sendo conquistadas pelos novos estímulos virtuais.

