Casa de Cultura inaugura Centro de Convenções em homenagem a Sérgio Napp

Nesta quarta-feira (5) será realizada uma homenagem ao autor e compositor Sérgio Napp, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). Será inaugurado, às 19h30, o Centro de Convenções batizado com o nome do gaúcho, que foi por duas vezes diretor da CCMQ. O espaço, as antigas salas A2B2 e C2, que está localizado no segundo andar, foi modernizado e recebeu estrutura de equipamentos completa, em um esforço conjunto com o Programa RS Criativo, para a realização de palestras e oficinas do projeto.

“A Casa de Cultura Mario Quintana é o ambiente de todas as artes. Ficamos felizes por dedicar um espaço nobre, de aprendizado e troca de experiências, a uma figura ilustre do Rio Grande do Sul e que tanto fez pela nossa cultura e por esta instituição”, comemora o diretor da CCMQ, Jessé Oliveira. Napp foi diretor da Casa de Cultura em dois momentos, entre 1987 e 1991, e entre 2003 e 2007.

Nascido em Giruá, em 1939, Sérgio Napp escreveu de tudo: poesia, novelas, contos, crônicas, músicas, literatura infanto-juvenil e teatro. Foi engenheiro, professor universitário, diretor da Casa de Cultura Mario Quintana e diretor-assistente da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Teve vinte e dois livros lançados em todos os gêneros. Duas de suas obras (“Delicadezas do espanto” e “Menino com pássaro ao ombro”) foram selecionadas para a Feira Internacional de Literatura Infanto-Juvenil e Infantil de Bolonha, na Itália. Também publicou textos e crônicas em vários jornais de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, passando por São Paulo. E teve músicas premiadas em festivais e gravadas por gente muito boa. Teve sete CDs lançados, entre MPB e música regional gaúcha.

Deixe seu comentário: