Casa de Cultura Mario Quintana recebe diversas atrações no projeto Casa Expandida

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) vai receber o projeto Casa Expandida, no sábado, 3 de agosto. O evento deixará todos os espaços da CCMQ abertos até a meia-noite, contando com muitas atrações. A atividade acontece sempre no primeiro sábado de cada mês e a entrada é gratuita. Na Travessa do Cataventos acontecerão shows e beer e food trucks, a partir das 19h.

Esta é a quarta edição do evento em 2019. O espaço terá shows de Ian Ramil e Idowu & Fela In Motion, além de som mecânico do DJ Gê Powers. Além dos shows, também serão feitas performances do projeto Experiência Redoma e da artista coreográfica e da imagem Ana Pi. A animação da noite ficará por conta d’O cara da Sunga.

A Casa de Cultura Mario Quintana fica localizada na rua dos Andradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre.

PROGRAMAÇÃO

19h – Discotecagem Gê Powers – Travessa dos Cataventos

19h – Experiência Redoma – Cúpula do Jardim Lutzenberger

20h – NoirBLUE, com Ana Pi, galeria Xico Stockinger

21h15 – Ian Ramil

22h30 – Idowu & Fela In Motion (IFIM)

