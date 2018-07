A Casa de Cultura Mario Quintana apresenta, neste (7), às 14h, o CineDebate do filme “Chega de Fiu Fiu”, produzido pela Think Olga. Após a exibição gratuita do documentário, haverá uma roda de conversa sobre qual o lugar das mulheres nas cidades e sobre relações de gênero. Haverá distribuição de 40 senhas a partir das 14h.

