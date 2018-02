Casa de Cultura oferece oficina

A partir de 17 de março, a Casa de Cultura Mario Quintana será palco da Oficina de Preparação do Ator e Iniciação à Construção da Personagem, ministrada pelo ator e diretor Dennys D’Almeida. Podem participar pessoas a partir de 16 anos, com experiência teatral ou não. São quatro encontros, das 10h às 17h. As inscrições podem ser feitas pelo site www.dalmeidaconteudocultural.com.br até dia 15.

