A casa que pertenceu ao banqueiro Edemar Cid Ferreira, do falido Banco Santos, foi vendida em leilão judicial realizado na terça-feira (23), por R$ 9 milhões. ​Outros três leilões haviam sido realizados anteriormente numa tentativa de vender o imóvel, mas sem sucesso. A casa é parte da massa falida do banco, que sofreu intervenção do Banco Central em 2004.