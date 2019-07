Casa de Leilões em Londres leiloou por mais de R$ 1 milhão o primeiro contrato assinado pelos Beatles

A Casa de Leilões Sotheby’s leiloou em Londres o primeiro contrato assinado pelos Beatles com o empresário que emplacou o grupo no cenário musical, Brian Epstein. O comprador do documento pagou cerca de R$1,3 milhões pela relíquia, que reúne as assinaturas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Pete Best, na época, baterista do grupo.

A data do contrato é de 24 de janeiro de 1962. Em euros, o documento saiu por £ 275 mil. Uma versão com o novo baterista, Ringo Starr, feita em 1 de outubro de 1962, também foi leiloada em 2015, por aproximadamente R$1,7 milhões (£ 365 mil). O nome do comprador não foi divulgado.