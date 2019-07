Casa de leilões vende moletom esportivo de princesa Diana por mais de R$190 mil

Uma casa de leilões nos Estados Unidos vendeu um dos moletons mais lembrados nos looks da princesa Diana! A roupa recebeu um lance de US$53 mil, aproximadamente R$190 mil.

A princesa Diana costumava combinar um moletom, com a estampa da companhia aérea britânica Virgin Atlantic e uma bailarina voando, para espantar os papparazzi. Diana acreditava que, se eles a vissem frequentemente com a mesma roupa, parariam de a seguir, pois pareceria que as fotos eram sempre do mesmo dia. A partir disso, a peça se tornou um ícone do guarda-roupa da princesa.

Ela havia doado o moletom ao seu personal trainer da época, Jenni Rivett, que o colocou em leilão nesta semana. O nome do comprador não foi divulgado. Dá uma olhada no moletom:

E aí?! Pagariam R$190 mil pelo lookinho?

Deixe seu comentário: