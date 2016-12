A casa da prefeita da cidade de Jutaí, no Amazonas, Marlene Gonçalves, foi incendiada e destruída durante um protesto na noite de quarta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, manifestantes cobravam o pagamento de salários atrasados há três meses de funcionários municipais. O caso está sendo investigado.

Os participantes do delito estão sendo identificados e serão ouvidos pela Polícia Civil. De acordo com o delegado Genilson Parente Arruda, a prefeita não estava na cidade no momento em que teve a casa destruída.

