Brasil Casa desaba e deixa três pessoas presas nos escombros em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Uma casa desabou na tarde de sábado (23) em Mateus Leme, na região metropolitana de Belo Horizonte, em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, três pessoas, sendo duas crianças e uma mulher, ficaram presas nos escombros.

As vítimas foram retiradas do local e não sofreram ferimentos graves. Durante o resgate, elas permaneceram conscientes. As crianças – um menino e uma menina, não sofreram nenhum ferimento por conta do desabamento. A mulher, no entanto, teve um corte superficial na panturrilha e se recusou a receber atendimento médico.

Segundo informações preliminares, o telhado da residência teria se soltado e uma parede desmoronou sobre os moradores.

