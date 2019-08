Mãe e filho são resgatados após desabamento de casa na Zona Oeste do Rio de Janeiro

Na manhã desta segunda-feira (12), uma casa de três andares desabou em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Após quatro hora de resgate, mãe e filho foram retirados com vida. Raiane Silva Martins, de 21 anos, foi removida dos escombros às 10h25. O filho, de 3 anos, foi retirado meia hora depois. Segundo testemunhas, o pai da criança chegava do trabalho quando o imóvel desabou. A mãe a o menino, que estavam no primeiro piso do imóvel, também saíam de casa no momento do acidente para levar a criança para a escola.

O desabamento ocorreu em uma residência que fica às margens de um rio da região. Locais que ficam ao redor correm risco.

