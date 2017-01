Casa do Bem oferece as “Férias do Bem”

De 9 de janeiro a 17 de fevereiro, a Casa do Bem – novo local voltado a atividades para a família na capital – inaugurada em outubro deste ano, lança as “Férias do Bem”. Com cronograma de atividades variado, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, para crianças com idade entre 4 e 10 anos, a Casa propõe ser uma alternativa de lazer diferenciada para esta temporada de verão, também o ano inteiro com novos projetos.

Nas “Férias do Bem”, a Casa recebe a criançada para aulas de culinária, yoga, música, capoeira, circuito funcional, teatro e oficinas de “bonecos e mandalas” e “ativando os sentidos”. No valor, que varia de acordo com o número de dias da semana que a criança irá utilizar, está incluído o lanche. Para participar, a inscrição deve ser realizada pelo e-mailcontato@casadobem.com. Mais informações pelos telefones (51) 3372-9560 e (51) 9928-51771.

Comentários