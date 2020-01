Notas Brasil Casa do suspeito de matar menina a facadas é incendiada

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

A casa do suspeito de ter matado a menina Emanuelle com 13 facadas em Chavantes (SP) pegou fogo no domingo (19). Aguinaldo Guilherme Assunção foi preso após confessar o crime. Ele foi encontrado morto na cela no dia 15. Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa estava vazia e ninguém ficou ferido. A polícia vai investigar se o incêndio foi criminoso.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário