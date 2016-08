Casa do Texel ganha localização top na Expointer

A Casa do Texel nesta Expointer estará localizada na pista C (de remates), em frente ao Boulevard, localização nobre dentro do Parque Assis Brasil. O anúncio foi feito pelo presidente da Brastexel, Ney de Vargas Marques após sair de reunião com o sub secretário e diretor do Parque Assis Brasil, Sergio Foscarini.

Nesta reunião foi firmada a concessão para a Brastexel usar a pista C como sua sede já que a original não se encontra em condições ideais para receber o público.

O presidente da Brastexel anuncia que o local estará aberto aos associados e criadores que poderão dispor do restaurante que será instalado no local. Neste local poderemos atender e dar ainda mais conforto aos associados, disse ele.

