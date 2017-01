Casa em formato de bota de caubÃ³i Ã© oferecida para aluguel nos Estados Unidos

A inspiração foi um poema: “The Old Woman Who Lived in a Shoe” (“A velha mulher que vivia em um sapato”). E a casa de poesia e madeira recém-construída, a 110 quilômetros de Houston (Texas, EUA), está chamando bastante atenção desde que foi oferecida para aluguel no site imobiliário Har.com.

A casa em formato de bota de caubói está localizada em área residencial de Huntsville. O aluguel sai por 1.200 dólares (cerca de 3.800 reais) mensais. O imóvel inusitado tem dois quartos.

Dan Phillips, o criador da casa-bota, está planejando criar uma casa-chapéu ao lado.

Comentários