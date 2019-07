Dois assaltos quase simultâneos aconteceram na tarde desta sexta-feira (12), em Teutônia. De acordo com a Brigada Militar, o crimes aconteceram em uma loja na Rua Daltro Filho, no Bairro Teutônia, e em uma casa lotérica na Rua Capitão Schneider, no Bairro Canabarro.

Nas duas ocorrências, dois indivíduos estavam a bordo de uma moto quando anunciaram o assalto. A polícia faz buscas para encontrar os criminosos.

