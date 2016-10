Casa Perini fará coleção especial com frases de Fabrício Carpinejar

A Casa Perini lançará uma coleção de rolhas com frases do escritor Fabrício Carpinejar. A safra poética terá o nome da esposa do autor, Beatriz Carpinejar, e disponibilizará versos dedicados a ela. O lançamento da linha especial da vinícola acontecerá na festa do casamento religioso do escritor gaúcho, com a advogada mineira, previsto para dia 18 de novembro, no espaço Mix Garden, em Belo Horizonte (MG).

Frases como “Difícil não é encontrar o amor, mas reconhecê-lo”; “Que consultemos o tempo na aliança, em vez de conferir o relógio no pulso” e “Todo casal pressente se ficará lado a lado logo no começo”, serão algumas das possibilidades encontradas pelos convidados.

Além disso, a Casa Perini será a linha exclusiva de espumantes do casamento. O Perini Brut Nature – elaborado a partir das uvas Chardonnay e Pinot Noir – será servido para os convidados da festa. As rolhas destes espumantes conterão as mais de 20 frases do comentarista da Rede Globo, elaboradas especialmente para esse momento. O Diretor de Marketing da Casa Perini, Pablo Perini, participará da celebração, lançando a novidade em pleno casamento, em um espaço especial dedicado para a vinícola gaúcha.

O casamento terá a presença de diversos jornalistas, atores e modelos da Rede Globo. Entre as presenças confirmadas estão os apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner, os modelos Luana Piovanni (capa da Revista Playboy na qual Carpinejar assinou o texto de abertura neste ano), Pedro Scooby, as escritoras Martha Medeiros e Cláudia Tajes e parte do elenco do programa Encontro com Fátima Bernardes, em que Carpinejar atua como comentarista.

Após o casamento, as frases de Carpinejar poderão ser adquiridas também pelos consumidores finais – diversos produtos da Casa Perini trarão as mensagens nas rolhas.

