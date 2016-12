Casa Valduga apresenta seu Ano Novo no Vale dos Vinhedos

Conhecida por seus renomados vinhos e espumantes, a Casa Valduga preparou uma programação especial para comemorar a chegada do Ano Novo. Durante três dias, os hóspedes da tradicional vinícola, localizada no coração do Vale dos Vinhedos, contarão com uma experiência única, preparada especialmente para celebrar 2017 em grande estilo.

O pacote especial de Ano Nono da Casa Valduga inclui um roteiro repleto de atrações, com direito a degustações dos mais premiados rótulos durante a Wine Experience. É a chance de descobrir o processo de produção dos mais renomados vinhos e espumantes da vinícola. Durante a experiência, os hospsedes conhecerão de perto o processo de vinificação dos rótulos e terão a chance de degustar os vinhos base direto dos tanques e barricas de carvalho.

Além disso, o pacote de ano novo ainda inclui café da manhã com música ao vivo, e almoço e jantar nos restaurantes do complexo enotúristico. Para apreciar a gastronomia local e tipicamente italiana, o pacote inclui refeições nos restaurantes Casa Madeira e Maria Valduga.

As comemorações do Ano Novo ainda incluem um piquenique especialmente preparado para a ocasião no Leopoldina Jardim. Na noite da virada do ano, os hóspedes terão ceia, show de fogos e uma pista de dança para comemorar as primeiras horas de 2017 com direito a muita alegria.

A hospedagem de Ano Novo será oferecida entre os dias 29 de dezembro a 1º de janeiro, com café da manhã, wine experience, almoço nos restaurantes da Casa Madeira, jantar no Maria Valduga, piquenique especial no Leopoldina Jardim e ceia de Ano Novo.

Para mais informações e reservas, liguei para (54)2105-3154 ou envie um e-mail para eventos@famigliavalduga.com.br.

