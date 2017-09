Casa Valduga apresenta seu novo espumante Sur Lie

A vinícola Casa Valduga anuncia a chegada de um novo espumante em seu premiado portfólio de espumantes. A partir de setembro, o espumante Casa Valduga Sur Lie estará disponível em todo o país, com uma tiragem limitada e exclusiva. Elaborado pelo método tradicional, com uvas Chardonnay e Pinot Noir, o espumante matura por 30 meses nas caves subterrâneas da vinícola, em sua própria garrafa. A técnica conhecida pelo nome sur lie permite que a bebida permaneça em constante evolução, na presença de leveduras, até a abertura da garrafa, quando o espumante atinge sua plenitude.

Por não passar por dégorgement, a autólise das leveduras ocorre enquanto a garrafa se mantem fechada. Esse é o grande diferencial deste exemplar. O novo espumante da Casa Valduga continua envelhecendo por tempo indeterminado e a decisão de interromper esse processo é única e exclusiva do consumidor, que decidirá o tempo de maturação da bebida, para aprecia-la conforme sua preferência.

O Casa Valduga Sur Lie é um espumante em sua forma mais bruta, sem dégorgement e consequentemente, sem dosagem pós-dégorgement de licor de expedição.

Isso resulta em um espumante com coloração amarelo palha e leve turbidez. Seu aroma apresenta ampla complexidade e elegância, com equilíbrio entre notas de amêndoas, adquiridas durante o tempo de maturação, e as notas de frutas tropicais frescas. Apresenta plena harmonia em boca, combinando frescor e cremosidade.

O Casa Valduga Sur Lie tem uma tiragem especial e exclusiva, ideal para quem busca uma experiência sensorial distinta e singular. O lote único do espumante conta com apenas três mil unidades, todas identificadas com a assinatura do enólogo João Valduga.

O novo espumante estará disponível em lojas especializadas e no e-commerce da Famiglia Valduga: www.famigliavalduga.com.br

Para mais informações sobre a Casa Valduga, acesse: www.casavalduga.com.br ou curta a fanpage: www.facebook.com/casavalduga/

