Casa Valduga apresenta seu novo rótulo 130 Brut Rosé

A Casa Valduga, marca conhecida mundialmente por seu padrão de excelência e pela tradição na elaboração de vinhos e espumantes, amplia a linha 130 (criada em homenagem aos 130 anos da chegada da família Valduga ao Brasil) com a chegada do rótulo 130 Brut Rosé, demonstrando que um clássico pode ser reinventado.

Elaborado com uvas Chardonnay e Pinot Noir de safras especiais, por meio do método champenoise, o espumante é mantido durante 36 meses em autólise de leveduras. Luminoso, possui coloração salmão, com perlage fino e delicado, formando uma coroa generosa.

O bouquet é expressivo, denotando frutas confitadas e licor de cereja. Ao longo da degustação as notas de sua maturação revelam amêndoas e brioche. Sua cremosidade e elegância são destacados no paladar, com a acidez suculenta, combinada com o retrogosto evidenciado pelos toques amanteigados.

A bebida é uma excelente sugestão para harmonizar com peixes, frutos do mar, culinária japonesa, risotos e canapés.

Para resultar em bebidas de altíssima qualidade, a Casa Valduga trabalha com maturação na penumbra das caves de sua vinícola, considerada a maior da América Latina. Esse rótulo repousa três anos sob o olhar atento dos profissionais, garantindo, durante todo o processo, a estrutura adequada para manter a identidade e a excelência.

Todos os produtos Casa Valduga podem ser adquiridos pelo e-commerce: http://www.famigliavalduga.com.br

Deixe seu comentário: