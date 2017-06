Casa Valduga conquista premiaÃ§Ãµes no International Wine Challenge

A Casa Valduga acaba de conquistar duas medalhas no International Wine Challenge, realizado em Londres. Na edição de 2017, os premiados foram os vinhos Raízes Terroir Cabernet Franc e o Raízes Gran Corte.

Em sua 34ª edição, o International Wine Challenge é considerado uma das mais importantes e criteriosas avaliações do mundo, que julga, às cegas, rótulos de todo o mundo, levando em consideração a fidelidade ao estilo, região a qual pertence e safra. Ao longo do concurso – com duração de dez dias – cada vinho foi degustado em três ocasiões distintas, por pelo menos dez juízes.

