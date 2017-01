Os vinhos da Casa Valduga continuam ganhando destaque mundialmente. Dessa vez, o Casa Valduga Identidade Pinot Noir foi apresentado entre os grandes exemplares em sua categoria. A escolha foi feita pela especialista internacional em vinhos e autora renomada, Jancis Robinson. A jornalista inglesa elegeu os principais representantes de vinhos elaborados com a casta Pinot Noir, em sua coluna semanal, publicada no jornal britânico Financial Times.

De acordo com Robinson, que escreve sobre vinhos há mais de 40 anos, a uva Pinot Noir dá origem a rótulos delicados e repletos de aroma. Para chegar ao resultado dos melhores vinhos desse tipo, a respeitada autora provou mais de 100 rótulos, de países como Inglaterra, República Tcheca, Itália, África do Sul, Chile, Argentina e Brasil. Os já conhecidos Pinot Noir da Nova Zelândia e Califórnia também foram incluídos na degustação da crítica inglesa.

Comentários