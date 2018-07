“Casa Viva” é o tema da 27ª CASACOR RS

Seis casas de diferentes estilos, dimensões e épocas compõem o cenário escolhido pela CASACOR RS em 2018. De 28 de julho a 16 de setembro, o conjunto de residências localizado na Rua Carlos Huber, 222, no Bairro Três Figueiras, recebe a maior e mais completa mostra de arquitetura, decoração, design e paisagismo das Américas. Gastronomia e arte também são destaques da programação que deve ser atrativa para um público variado e de todo Estado.

Com o tema “Casa Viva”, que destaca um estilo de vida em harmonia com a natureza e a convivência, os 69 profissionais de Porto Alegre e do interior apresentam ideias, soluções e as principais tendências do segmento divididas em 48 ambientes com dimensões entre 20 e 150 metros quadrados. A mostra também apresenta duas suítes dentro do novo Hotel Laghetto Stilo Higienópolis (Av. Inácio Vasconcelos, 49), e que podem ser visitadas em horário comercial ou reservadas, oferecendo a experiência única de passar uma noite dentro de um ambiente CASACOR.

Pelo segundo ano, a diretoria da CASACOR RS, Valdecir Santos, Vera e Karina Capaverde contam com as arquitetas Aclaene de Mello e Gabriela Ordahy na curadoria técnica da mostra. O light designer Eduardo Becker assina a curadoria de iluminação do evento e trabalhou a relação das cores, luzes, texturas e volumes. O principal desafio da equipe foi integrar os seis imóveis, divididos em dois lados da rua. A ideia foi preservar as características próprias de cada residência e criar unidade através da cor branca aplicada em todas as casas, além da valorização do entorno com um paisagismo exuberante. A travessia da rua se dá sobre uma faixa de segurança formada por um tapete artístico.

Os ambientes, divididos em 3000m², contemplam áreas de convívio nos mais diversos estilos, priorizam a diversidade e foram planejados com o intuito de oferecer acolhimento e garantir interatividade. Além de projetos habituais como salas de jantar, livings, cozinhas e dormitórios, a mostra reserva aos visitantes espaços corporativos, como lojas, garagens e espaços lúdicos, além de belas áreas externas.

CASA ABERTA

A grande novidade da edição é a CASA ABERTA. O projeto, criado pelo jornalista e promoter Xarão, fica localizado na última etapa de visitação do evento e conta com os espaços de prestação de serviços, como a área de gastronomia com um ambiente para recepções, restaurante, uma galeria e um estúdio de arte. Os espaços de arte tem o comando do Stúdio Prestes, e, além da comercialização de obras, sediará oficinas e palestras. Para a curadoria dos itens que estarão à venda, foram selecionadas peças de 20 artistas igualmente afinados com a temática do evento. Há nomes consagrados, como Iberê Camargo, Siron Franco, Wilbert, Tomaselli, Ubiratan Braga, Hugo França e Xico Stockinger, e outros contemporâneos, como Bianca Santini.

Ainda, entre os destaques da edição, está a continuidade do projeto Talks, que movimentou a CASACOR em 2017 e agora ganhou um ambiente exclusivo para receber debates sobre decoração, arquitetura e design, e o tour virtual 360º pelos espaços, disponibilizado no site da mostra.

GESTÃO E SUSTENTABILIDADE

Além da integração com a natureza e harmonia ao habitar os espaços, o tema Casa Viva da voz à vida, à sustentabilidade e ao respeito ao planeta. Todo o verde original da área ocupada pelas seis casas foi preservado e todos os resíduos produzidos ganharam a destinação correta. A iniciativa faz parte da parceria com o Grupo Recicla, um parque ecológico industrial especializado em soluções sustentáveis, logística, gerenciamento e destinação de resíduos.

“Ao levantar a bandeira de uma casa viva, buscamos seguir à risca as questões relacionadas a natureza. Com este projeto, a mostra conta com um sistema completo de gestão e sustentabilidade visando recuperar a maior quantidade de materiais gerados, evitando a destinação em aterros sanitários e contribuindo para uma melhor relação entre a CASACOR e o meio ambiente”, enfatiza Karina Capaverde, diretora da mostra.

GASTRONOMIA

O máximo proveito que se pode tirar de um chef de cozinha chega novamente a CASACOR RS. A mostra recebe pela terceira vez em um dos seus ambientes o projeto Chef’s Table, que acontecerá todas as quintas, sextas e sábados de 26 de julho a 15 de setembro. Neste ano, os profissionais Isabel Macedo e Alexandre Grivicich assinam o espaço que é cenário para uma experiência sensorial que remete ao aconchego e a memória afetiva de cada comensal.

Os chefes irão preparar os pratos na Cozinha Chef’s Table. O ambiente, criado pelo escritório Hélade Lorenzoni Arquitetura & Design, funciona como uma vitrine de onde o expectador acompanha todos os processos. Ao longo das oito semanas passarão pelo Chef’s Table: Luiz Filipe Souza, Henrique Rossanelli, Albert Diaz, Roberto Ravioli, Thiago Maeda, Thomas Troisgros, Viviane Mello, Jeremiah Bullfrog e Thiago Banares, que serão recebidos pelo chef residente Lucas Cinti e Lucas Corazza do Que Seja Doce do GNT. Os ingressos são limitados a 30 por jantar e podem ser adquiridos antecipadamente no site chefstable.com.br.

A mostra também conta com outros espaços gastronômicos. Assinado pelo escritório Polido Arquitetura, o ambiente Feito a Grão, abriga em 141m2 o café da mostra e será operado pelo Mule Bule Gastronomia. A arquiteta Manuela Beheregaray é a responsável pela La Maison Du Burguer, um projeto que traz para a CASACOR a hamburgueria Le Gran Burguer. Além dos clássicos hambúrgueres, o estabelecimento irá servir pratos especiais no almoço aos sábados e domingos.

Deixe seu comentário: