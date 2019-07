CASACOR 2019: Coral usa maior vitrine de arquitetura, decoração e design da América Latina para apresentar tendências e lançamentos de tintas

Tinta oficial de todas as edições nacionais da CASACOR em 2019, a Coral demonstra o poder da transformação de ambientes por meio de tintas coloridas e efeitos de pintura para a composição de locais harmoniosos para as mais variadas finalidades. Com o que há de melhor no design de interiores, decoração, arquitetura e arte no Brasil, a CASACOR é o palco escolhido pela Coral para apresentar a nova linha de tinta premium Decora. O lançamento chega para transformar as paredes em uma experiência única, ao personalizar a pintura em HD e oferecer cores mais vivas. São produtos da linha acrílico premium de alta resistência, maior rendimento (de 19 a 21m2 por litro), fáceis de limpar e sem cheiro na aplicação, cujos resultados podem ser vistos em inúmeros ambientes espalhados pelo Brasil e, de 23 de julho a 8 de setembro, na mostra em Porto Alegre.

A nova linha possui três acabamentos. Do segmento de beleza, vem a inspiração para o Decora Matte (fosco); já as pedras preciosas cumprem esse papel no Decora Diamante (semibrilho), enquanto a moda dá o toque delicado do tecido homônimo como referência para a versão Decora Seda (acetinado). “Com a nova linha Decora os projetos de decoração ganham combinações de cores e efeitos únicos e ampliam as possibilidades de uso da tinta na decoração, ao despertar sensações pela cor e pelo toque”, comenta Fernando Domingues, diretor de marketing da AkzoNobel Tintas Decorativas para a América Latina.

As paredes ganham alta definição com quatro efeitos especiais para personalização, disponíveis em mais de duas centenas de cores. Velvet é o toque aveludado e elegante. Com aspecto homogêneo, Nuage traz suavidade para ambientes que sugerem conforto e tranquilidade. Para uma decoração imponente, com ar detalhista, que irá libertar as paredes da monotonia, a opção é o Mármore. Com doze cores exclusivas, para espaços modernos e despojados, Cimento Queimado é o ideal.

Em Porto Alegre – São mais de 22 ambientes com tintas Coral na mostra deste ano no Rio Grande do Sul. Quem visitar o evento verá espaços modernos como o do arquiteto gaúcho Daniel Wilges, em sua terceira participação na CASACOR. Batizado de Studio Slim, é inspirado nas formas finas e na linguagem criativa e elegante que têm sido o norte para a criação dos projetos do escritório. “O insight vem do grande desafio estrutural na hora de criar propostas para espaços cada vez mais reduzidos”, comenta Wilges.

Seguindo a tendência do uso de cores, logo na entrada o visitante é surpreendido por uma sala azul monocromática com Decora Velvet colorindo as paredes. Com um pé direito de quase quatro metros, o efeito aveludado e acabamento perolado da tinta que leva o nome Valsa Azul cobre mais da metade das paredes, que junto às texturas naturais presentes na madeira, na rocha e em outros elementos explorados pelo profissional, trazem a memória afetiva e a sensação de aconchego. O arquiteto resgata a utilização do biombo e traz obras de arte e artesanatos locais para complementar o cenário com um quê artístico e conceitual, além de criar, exclusivamente para a CASACOR RS 2019, duas peças de mobiliário que compõem seu ambiente: uma capa revestida de lona e com cabeceira de palha, e o sofá Linie, criado com linhas esguias que conversam com a proposta de todo o estúdio.

Já a estreante na CASACOR RS, Marília Zimmermann, colocou em prática a ideia de criar um lavabo público funcional fora do comum, concebendo espaços com conceitos fortes e grande atenção aos detalhes. Com 54m², o Lavabo Tri Suave divide-se em cinco ambientes, lounge, lavatórios, WC feminino, WC masculino e WC acessível. A mostra ocupa este ano um prédio histórico que abrigava no passado o Hospital da Criança Santo Antônio, sua arquitetura eclética conta com varandas cercadas por arcos em sequência ritmada que serviram de inspiração plástica para esse projeto.

Para adicionar ainda mais personalidade, a arquiteta criou uma paginação geométrica, colorida e suave que trouxe dinamismo e interação entre os ambientes. O lounge que recebe os usuários é um convite ao relaxamento, com paredes em tom verde-água (cor Paraíso Tropical), que evocam bem-estar e conforto. Vale destacar o sofá modular cujo tecido personalizado em três tons acompanha a geometria do piso e uma tela tensionada no teto cria uma luz difusa com efeito relaxante. O toque delicado e suave perdura no ambiente dos lavatórios, no qual arcos no teto e nas paredes foram pintados num monocromático salmão, na cor Tarde no Lago. A composição ganha brilho com as das arandelas douradas pontuadas nos intervalos das cubas de piso.

As cores podem despertar emoções e sentimentos, por isso um letreiro de neon com um toque retrô em uma das paredes propõe a reflexão “Que cor tem a tua paz?”. A arquiteta conta que seu desejo era criar um ambiente estimulante, suave, cromático e com muita personalidade. “Entre as cores que gostamos de trabalhar, a cartela dos tons pastel está no topo da lista. Amamos sua suavidade, sua sutileza, mas também sua alegria”, afirma. “Queríamos que fosse mais do que um simples lavabo funcional, mas uma imersão sensorial no mundo das cores, numa atmosfera calma e tranquila, mas sem deixar de lado a homenagem à boa arquitetura, representada nos arcos – que acompanham a história da arquitetura desde os tempos antigos até os atuais”, complementa Marília Zimmermann.

As cores e efeitos da Coral também podem ser vistas nos ambientes dos arquitetos Mariana Magalhães Costa, Mônica Gervásio, Deise Maturana, Rodrigo Barbosa e André Furtado, Matheus Fragoso e Jean de Just. Para mais informações, visite www.coral.com.br.

