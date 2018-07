CASACOR RS dá inicio ao projeto Talks

Debates sobre decoração, arquitetura, arte e design são o mote do projeto Talks, que será realizado pelo segundo ano dentro da programação da CASACOR RS, de 28 de julho a 16 de setembro, na Rua Carlos Huber, 222, em Porto Alegre.

O calendário de encontros semanais que convidam os visitantes da mostra a debaterem e pensarem sobre diversos temas do segmento inicia na próxima sexta-feira, dia 03/08, das 18h às 20h30, com o tema “Arte e suas expressões: Do popular ao vanguardista”.

A primeira edição deste ano conta com a participação de Negra Jaque, artista musical, produtora e ativista do movimento negro e feminista, de Paula Bohrer, arquiteta, curadora e diretora criativa da galeria de arte Modoo, e de Johnny Thomsen, formado e pós graduado em artes e arquitetura, designer de interiores e responsável pelo “Estúdio de Arte” da CASA ABERTA, uma das novidades da CASA COR RS 2018.

O encontro com duração de 40 minutos acontece no Espaço Talks Bambu, e é aberto a todos os visitantes da mostra (é necessário adquirir ingresso para acessar a mostra, serviço abaixo).

O projeto Talks é mediado e tem curadoria das arquitetas Aclaene de Mello e Gabriela Ordahy. Mais datas e novos palestrantes serão divulgados em breve.(

Deixe seu comentário: