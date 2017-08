CASACOR RS encerra 26ª edição e comemora recorde de público

Em clima de comemoração e festa, chegou ao fim no último domingo (27), a edição 2017 da CASACOR RS, mostra que apresentou durante 60 dias, tendências e novidades da arquitetura, decoração e paisagismo escolhidas por profissionais de Porto Alegre e do interior do Estado.

A diretoria do evento, composta por Valdecir Santos, Vera e Karina Capaverde reuniu arquitetos e profissionais no último dia para brindar o sucesso da edição, que contabiliza um crescimento de 10% de público pagante com relação ao ano passado. No total, a casa recebeu cerca de 30 mil visitantes.

Na ocasião, Valdecir Santos anunciou a renovação da curadoria para 2018 com as arquitetas Aclaene de Mello e Gabriela Ordahy. Neste ano, a sede do Petrópole Tênis Clube recebeu o evento, além do rooftop do Hotel Laghetto Viverone Moinhos, que também foi repaginado por profissionais da CASACOR RS. O local da próxima edição deve ser anunciado nas próximas semanas.

Entre as novidades apresentadas em 2017, um dos destaques é o projeto Talks, que promoveu debates sobre decoração, arquitetura e design com convidados diversos. Nomes como Zanini de Zanine, Andre Detanico, Edson Matsuo, Ronald Sasson, Wagner Archela, Dominique Jardy, Pedro Ariel Santana, Daniel Hornos Filho, Antonio Carlos Toze e Eleone Prestes e Renata Maynart estiveram no evento compartilhando suas experiências com os visitantes. Outro sucesso da edição é o tour virtual 360º. O projeto, que segue disponível no site da mostra, oferece um passeio online pelos espaços da CASACOR RS mostrando os detalhes do trabalho dos profissionais.

