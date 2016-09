Casado, Evaristo Costa é alvo de cantadas e dá “foras” bem-humorados

Sensação das redes sociais nos últimos tempos, o apresentador do “Jornal Hoje” Evaristo Costa tem recebido muitas cantadas e pedidos de namoro pela internet. Mas sempre arruma um jeito bem-humorado de “dar um toco”. É que o coração do jornalista já tem dona. Ele, que mantém a discrição em relação a sua vida pessoal, é casado com a administradora de empresas Amália Stringhini, de 39 anos. Os dois são pais de Francesca e Antonella.

Evaristo e Amália não costumam postar nas redes sociais muitas fotos juntos mas, há pouco mais de um ano, além de uma imagem, Amália fez uma declaração ao marido. “Felicidade é acordar ao lado de um homem feio destes! Obrigada amore mio por me amar tanto! E como escreveu Fernando Pessoa: De tudo, ficaram três coisas: A certeza de que estamos sempre começando… A certeza de que precisamos continuar.. A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar… Portanto, devemos: Fazer da interrupção um caminho novo… Da queda um passo de dança… Do medo, uma escada… Do sonho, uma ponte… Da procura, um encontro…”, escreveu ela.

Em novembro do ano passado, Amália Stringhini sofreu três AVCs e ficou internada no hospital Sírio-Libanês. Apesar do susto, ela não ficou com sequelas. (AG)

