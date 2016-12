Casal acusa jogador de futebol de agressão

O jogador do XV de Piracicaba Celso Junior, suspeito de agredir os estudantes Isabella Thomaziello e Gustavo Tamanini, registrou um boletim de ocorrência contra a estudante e o pai dela. Para a polícia, o jogador disse que teve uma “desavença” com Gustavo dentro de uma rede de fast-food e que, por isso, Isabella partiu para cima dele e arranhou seu pescoço.

Na versão do jogador à Polícia Civil, durante uma briga em uma rede de fast-food a estudante só parou de agredi-lo após um amigo dele segurá-la. O jogador também declarou à polícia que tem sofrido injúria por parte do pai da Isabella nas redes sociais.

Gustavo e Isabella dizem ter levado socos do atleta quando davam carona de carro para ele voltar para casa, após eles terem ido a uma casa noturna de Piracicaba (SP). Os estudantes dizem que Celso ficou irritado com uma brincadeira feita pelo casal. Segundo ele, durante o retorno para casa após a festa, Isabella propôs uma “votação” ao grupo para decidir se deviam parar para comer em uma rede de fast-food antes de irem para casa. Nessa votação, o jogador teria sido contra a proposta de ir a lanchonete. “Nós dissemos para ele brincando que a opinião dele valia menos que a do nosso amigo”, relatou Gustavo. No entanto, o jogador não teria gostado do comentário, e teria agredido o casal.

