Casal autorizado a plantar maconha no Rio comemora reduÃ§Ã£o da epilepsia do filho

A esperança do taxista Alexandre Meirelles e da dona de casa Maria de Fátima Pereira de Araújo está próxima, no chão de ardósia da casa que dividem em um bairro da Zona Norte da cidade. Os seis pés de Cannabis sativa serão utilizados na produção do Canabidiol, medicamento usado no combate a epilepsia – distúrbio que acomete o filho do casal, Gabriel, de 14 anos. É só uma questão das flores, com as quais o óleo é feito, desabrocharem. A família, uma das três em território fluminense autorizada da Justiça para cultivar a erva, celebra os bons resultados.