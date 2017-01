Casal condenado por estupro de vulnerÃ¡veis Ã© preso em ImbÃ©

Na noite dessa segunda-feira (2), em Imbé, no Litoral Norte, agentes da Polícia Civil, coordenados pelo delegado de Polícia Antônio Carlos Ractz Jr., prenderam um casal, considerado procurado pela Justiça, cujas penas somadas ultrapassam 60 anos de reclusão.

Segundo o delegado Ractz, o homem foi condenado a pena de 31 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tendo como vítimas duas enteadas. Já a mulher foi condenada a pena de 28 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Conforme acórdão da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, o padrasto, na casa da família, em Campo Bom, constrangeu as meninas a toques lascivos, por diversas ocasiões, durante oito anos, entre 2003 e 2011, tudo com a ciência da mãe, que se omitia e garantia o silêncio das crianças, para manter seu relacionamento e o padrão de vida que detinha.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Vara de Execuções Criminais de Campo Bom em 15 de dezembro de 2016. O casal estava residindo em Imbé, onde não esperava a ação da Polícia Civil.

Comentários