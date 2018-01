A polícia do Canadá concluiu que as mortes do bilionário canadense Barry Sherman (fundador do grupo farmacêutico Apotex) e de sua mulher foram um duplo homicídio, por estrangulamento. Os investigadores não citaram possíveis suspeitos pelo crime. Os corpos do casal foram encontrados no dia 15 de dezembro em sua casa em Toronto.

