Casal de Lajeado criou o primeiro transporte por aplicativo para cães do Rio Grande do Sul

Um casal de Lajeado criou o primeiro serviço de locomoção por aplicativo, no Rio Grande do Sul, especialmente para cachorros. O triciclo ficou conhecido como “Uber Pet” ou “Tuc-Tuc” e tem capacidade para carregar seis animais por vez, dispersados em casinhas separadas.

Este é o primeiro veículo utilizado para carregar animais no estado. Os demais modelos são utilizados para venda de água mineral e gás. A casinha foi construída em Goiás, onde o serviço é mais comum. No estado, existem mais de 15 veículos realizando o transporte de animais. O carro é utilizado para levar os bichinhos até o pet shop Tribo Animal, no Bairro Moinhos, onde recebem banho e tosa.

Todos os dias, pelo menos dez pessoas acionam o serviço, que funciona de segunda a sábado. O casal transporta apenas animais de porte pequeno e médio. O transporte custa a partir de R$8,00 e, por mais R$22,00, recebem banho, tosa, têm as unhas cortadas e os ouvidos limpos. O preço da locomoção varia conforme a distância do bairro até o pet. O triciclo trafega até 75km por hora. A Tribo Animal está localizada na Rua Deodato Borges de Oliveira, 207, no Bairro Moinhos.

(Fotos: Natalia Ribeiro)

