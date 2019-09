Casal é encontrado esfaqueado ao lado de carro no interior do município de Ijuí

Um casal foi encontrado morto na zona rural do município de Ijuí, na madrugada deste sábado (7). O homem foi identificado como Gilberto Tiecher, de 52 anos, e a mulher como Glacir Teresinha de Souza Tiecher, 38. De acordo com o registro feito pela Brigada Militar, as vítimas eram um casal e as suspeitas são de feminicídio. O homem teria matado a mulher e logo após se suicidado.

Os corpos, com marcas de ferimentos por golpes de faca, foram encontrados por volta das 4 horas da manhã, nas proximidades de uma propriedade rural, na Linha 7 Leste. As vítimas estavam perto de um carro, na estrada de chão. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Mulher de Ijuí.