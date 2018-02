Casal é encontrado morto em um dos hotéis mais tradicionais de Belo Horizonte

Um casal foi encontrado morto na noite de sábado (17) em um quarto do Hotel Financial, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte. De acordo com a PM (Polícia Militar), Rildo Nicolau Neri, de 28 anos, e Franciele Maria da Silva, de 21 anos, se hospedaram no local há dois dias. Desde então eles não teriam saído da suíte localizada no 18º andar. No sábado, o casal teria pedido para encerrar a conta, mas não foi ao saguão. Um funcionário foi até o quarto e encontrou os corpos.

Segundo a Polícia Militar, o homem tinha uma perfuração no rosto. A mulher apresentava ferimento nas costas. Há a suspeita de que tenha ocorrido um homicídio seguido de suicídio. A perícia encontrou a arma perto do corpo de Rildo. Ainda de acordo com a PM, quatro tiros teriam sido disparados.

O Hotel Financial, localizado no Centro de Belo Horizonte, está funcionando normalmente. Ninguém foi encontrado para falar sobre o crime.

