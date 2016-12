Um homem de 45 anos e uma mulher de 68 anos foram mortos a tiros, na madrugada desta segunda-feira (19), dentro de um bar no bairro Rincão, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os disparos foram efetuados por homens encapuzados, de acordo com a Brigada Militar. As vítimas não tinham antecedentes criminais. Elas foram identificadas como Carlos de Oliveira da Costa e Celanira de Oliveira. A motivação do crime está sendo investigada.

Comentários