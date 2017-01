Casal Ã© morto a tiros dentro de casa no bairro Cascata, em Porto Alegre

Um casal foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (17), na rua Maria Lúcia Petit, no bairro Cascata, na Zona Sul de Porto Alegre. Por volta das 2h30min, vizinhos ouviram os disparos e acionaram a Brigada Militar.

Pelo menos cinco criminosos invadiram a casa das vítimas, de acordo com testemunhas. O filho do casal, de 2 anos, estava na residência no momento do crime, mas não ficou ferido. A criança estava chorando e foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

O caso é tratado como execução. A polícia suspeita que as vítimas tenham envolvimento com o tráfico de drogas.

