Casal é preso em Bento Gonçalves transportando anabolizantes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de sábado (03), por volta das 23h50min, em frente à unidade da PRF em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, um casal que transportava medicamentos e anabolizantes de uso e comercialização proibida.

Os dois indivíduos, moradores de Caxias do Sul, transitavam em um Ford Ka, e retornavam do Paraguai, onde adquiriram a mercadoria. As substâncias encontravam-se ocultas no veículo, em local de difícil acesso, com o propósito de burlar a fiscalização, sendo necessária a desmontagem de partes do veículo.

O casal recebeu voz de prisão e, juntamente com a mercadoria, foi encaminhado a Delegacia de Polícia Federal de Caxias do Sul.

