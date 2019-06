Casal é preso por manter idosa em cárcere privado por mais de 20 anos

Durante uma operação da Polícia Civil, na madrugada desta terça-feira (25), uma senhora de 63 anos, desaparecida desde 1996, foi encontrada em situação de cárcere privado, na casa de um casal. Durante 20 anos, Elcio Pires Junior e Marina Okido a mantiveram como uma escrava, a proibindo de ter qualquer contato com o mundo externo e a agredindo quando ela “desobedecia”.

Os policiais descobriram o caso após receberem uma denúncia de estelionato contra os suspeitos, que tinham acesso a uma conta bancária com o nome da idosa, e a utilizavam para realizar golpes no comércio. A conta teria sido aberta no ano em que ela se mudou para Vinhedos (SP), onde, a princípio, ela trabalharia como empregada doméstica, na residência deste mesmo casal. Ao avistar os policiais, ela pediu socorro para os agentes, que prenderam os donos da casa em flagrante. Segundo a delegada, eles retinham a documentação da mulher.

Os dois foram presos por estelionato, tortura e cárcere privado. Ainda hoje, eles passarão por uma audiência de custódia. A mãe de Marina, uma senhora de 88 anos, que vivia com na mesma casa que a outra idosa, foi encaminhada para a Santa Casa de Vinhedo (SP). Elas viviam em uma casa, próxima da casa do casal, que ia diariamente na residência das mulheres.

A vítima foi levada para um abrigo municipal, onde receberá cuidados médicos e psicológicos. A identidade da idosa será preservada.