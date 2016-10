Casal é preso por vender anabolizantes para todo o Brasil

Um casal foi detido em Araxá, no Alto Paranaíba, por comercializar anabolizantes. Segundo a Policia Civil, o homem de 36 anos e a mulher de 39 vendiam o material pela internet para todo o país. Eles foram encontrados na casa onde moravam juntos, no Bairro Mangabeiras, com cerca de R$ 11 mil em produtos e R$ 23 mil em dinheiro.

As investigações começaram após denúncias de estelionato. O homem é natural de Belo Horizonte, e a mulher, de Araxá. Em depoimento, ela confessou que o auxiliava a vender os produtos.

“Começamos a investigar o casal por estelionato com a suspeita que de aquisição de produtos na internet utilizando nomes e dados de outras pessoas. A partir daí desencadeamos a operação e localizamos o material na casa dos suspeitos. Eles comercializavam esses anabolizantes através de grupos de WhatsApp, pessoas interessadas faziam contato com os suspeitos e eles encaminhavam através de postagens no Correio”, explicou o delegado.

O casal responderá por falsidade ideológica, pois recebia a mercadoria e assinada com nome falso, tráfico de drogas, receptação e estelionato. Segundo a assessoria da Polícia Civil, a mulher foi ouvida pelo delegado e liberada nesta segunda-feira. A princípio, ela irá responder pelo crime em liberdade. O homem foi encaminhado ao presídio de Araxá. A polícia continuará com as investigações para identificar os fornecedores dos anabolizantes.

