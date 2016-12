Casal é preso suspeito de trocar filha de 7 meses por uma motocicleta

Um casal foi preso suspeito de trocar a filha de apenas 7 meses por uma motocicleta. Outras duas pessoas, que teriam ficado com a criança, também foram detidas A denúncia foi feita por um parente do casal que desconfiou do sumiço da menina. A conselheira tutelar Sandra Silva Nascimento diz ainda que após a primeira denúncia, várias pessoas ligaram informando sobre o caso.

“Ao chegarmos ao local, nós já encontramos a Polícia Militar. Os pais estavam sendo indagados por eles e realmente a criança não estava na residência. Durante a nossa conversa com eles, ela entregou o endereço onde supostamente a criança estaria”, afirmou Sandra.

O caso aconteceu em em São Lourenço (MG).

