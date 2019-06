Casal faz ensaio de bebê criativo e assustador! Veja as fotos

A criatividade realmente não tem limites, um casal americano decidiu abusar da imaginação no tema do ensaio fotográfico antes do nascimento do primeiro filho. Todd e Nicole Cameron são fãs de filmes ficção cientifica e decidiram que o tema ideal para as fotos seria o filme Alien. Eles reproduziram uma cena em especial, a que o bebê alien nasce da barriga do hospedeiro.

“Nós nos conhecemos em uma festa de Halloween, e sempre fazemos manualmente fantasias elaboradas e decoramos nossa casa, então esse foi um jeito divertido de celebrar essa fase com sorrisos e gargalhadas durante o processo”, disse Todd.

Eles compraram o modelo de bebê-alien e encontraram o cenário para as fotos, uma fazenda de abóboras. “Nós ficamos rindo do absurdo da coisa, e esperando que os empregados da fazenda não nos vissem cobertos de sangue”, afirmou Nicole.

As fotos viralizaram na internet, e muitos internautas acreditam que o casal foi longe demais na criatividade.

Confira a galeria de fotos com o ensaio do casal:

