Casal gastou 12 mil reais para ir aos Estados Unidos, mas quando passaram pelo MÃ©xico, jÃ¡ foram mandados de volta pelo Brasil

Um casal de Palmas (TO) foi barrado pela imigração no Aeroporto Internacional da Cidade do México e obrigado a voltar ao Brasil durante uma escala no país. Eles contam que guardaram dinheiro durante todo o ano de 2016, cerca de 12 mil reais, para fazer a viagem de comemoração dos cinco anos de casados. Segundo o homem, ao todo, 12 brasileiros foram barrados e deportados sem explicação.

“Quando chegamos para passar pela imigração, pegaram os passaportes, fizeram perguntas e levaram a gente para uma sala. Depois encheu de brasileiro, não tinha ninguém de outros países. Fizeram uma entrevista pessoal sobre o que faríamos, para onde iríamos. Perguntaram se a gente tinha intenção de ir para os Estados Unidos”, contou. Ele garante que estava com todos os documentos em dia. “A gente […] já tinha olhado no consulado as exigências: passaporte em dia, cartão de vacina e os documentos pessoais. Não precisava de visto, porque era só uma escala, e tínhamos uma carta convite de um amigo da Guatemala.”

O casal enviou uma reclamação para o Itamaraty, mas afirma que não houve resposta. Além disso, procurou o Ministério Público Federal para denunciar o caso. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, não há necessidade de visto para brasileiros com estadia de até 90 dias no México e Guatemala. (AG)

