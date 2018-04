Agentes da Delegacia Especializada na Defesa do Consumidor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) do Rio Grande do Sul prenderam um casal de estelionatários gaúchos no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio. O homem e a mulher, naturais de Pelotas, são investigados pela prática de fraudes em três Estados contra cerca de 150 vítimas. Os prejuízos ultrapassam R$ 1 milhão.

