Um casal indiano morreu ao cair em um abismo no parque Yosemite da Califórnia (EUA) enquanto, supostamente, fazia uma selfie, informou um familiar e meios de comunicação. Vishnu Viswanath, de 29 anos, e Meenakshi Moorthy, de 30, faleceram na semana passada ao caírem do Taft Point, um mirante popular no parque que não tem parapeito.