Casal responsável por tele-entrega de drogas é preso em Novo Hamburgo

A Polícia Civil, por meio 3ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, com apoio da Delegacia de Polícia de Campo Bom, prendeu um casal em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu na sexta-feira (18) durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão no bairro Canudos em Novo Hamburgo.

As investigações apontaram que um bar estava sendo utilizado para realizar tele-entrega de drogas. Segundo o delegado Alexandre Ferreira Quintão, no estabelecimento, foram encontradas porções de drogas fracionadas (maconha e cocaína).

“Na residência do casal, localizada em uma casa do outro lado da rua, foram encontrados duas balanças de precisão, um tijolo de maconha pesando 600g, um tijolo de cocaína pesando 55g, mais uma porção de maconha pesando 12g, além de um rolo de papel filme e um rolo de papel alumínio, que são utilizados para fracionar as drogas”, destacou o delegado. Também foi apreendida uma motocicleta Honda Titan, que era usada para as realizar as entregas de drogas, e aparelho de celulares.