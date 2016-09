Casal usa uma sacola plástica no lugar da camisinha e vai parar no hospital

Um casal de jovens tentou usar uma sacola plástica no lugar do preservativo ao fazer sexo pela primeira vez e acabou indo parar no hospital com graves ferimentos.

Os jovens, que não tiveram os nomes divulgados, sofreram ferimentos na região genital, além de sangramento.

Eles foram levados para um hospital. Os dois são estudantes universitários e decidiram usar a sacola porque o rapaz estava com vergonha de comprar camisinha.

Ambos passaram por exames e estão tomando antibióticos para ajudar na recuperação.

O caso aconteceu no Vietnã.

