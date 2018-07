Casamento dos Sonhos recebe convidados em noite mágica

Celebrar o amor, em todas as suas formas! Essa é a proposta de um dos mais novos pontos turísticos de Gramado, o Casamento dos Sonhos, que abriu as portas de sua capela na noite desta terça-feira, 10 de julho, para um coquetel exclusivo de apresentação.

Em uma atmosfera de romantismo e sofisticação, cerca de 70 pessoas puderam circular e conhecer os requintados ambientes do espaço temático. Entre os convidados estavam o prefeito João Alfredo Bertolucci e o secretário de Turismo de Gramado, José Carlos Ramos de Almeida.

Com o conceito “Nunca foi tão divertido celebrar o amor”, o Casamento dos Sonhos vai realizar celebrações fake, casamentos reais e renovação de votos, no melhor estilo Las Vegas, com muita diversão e temas como Elvis Presley, Medieval, Romântico e filmes clássicos.

Sucesso desde a sua abertura em junho, o espaço temático funciona diariamente, das 9h às 20h, sem necessidade de agendamento. A meta dos empreendedores é realizar 200 casamentos em julho, época de alta temporada na cidade, que é um dos principais roteiros turísticos do Brasil.

