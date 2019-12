Magazine “Casamento e filhos são uma pressão da sociedade”, diz Monique Alfradique

13 de dezembro de 2019

Atriz diz que se tornou uma mulher dona de si Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Monique Alfradique, de 33 anos de idade, sabe as cobranças que a mulher enfrenta conforme a idade vai avançando, como a pressão para ter filhos e se casar. Com muito humor, ela trouxe esses temas para o monólogo Como ter uma vida quase normal, em cartaz em São Paulo.

“Casamento e filhos são uma pressão da sociedade e não apenas sobre mim. É toda a mulher que começa a atingir os 30, 35 anos”, garante a artista, de férias da TV após participação na reta final da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo.

Monique namora o empresário baiano Gabriel Drummond há um ano e meio e, apesar de não ser contra oficializar a união, não tem planos para isso. “Ainda bem que tenho a arte para falar sobre essas questões que rondam a mulher nessa idade”, diz ela, que colocou os temas peça, que ela produz e ajudou a adaptar do livro.

A atriz garante que a família também não a cobra quanto aos “padrões sociais”. “A maior cobrança deles é de estar mais próxima a eles. Porque com a vida corrida, sem rotina, viajando, com espetáculo, gravações, com outros compromissos da vida profissional, acabo ficando ausente”, lamenta.

Com a chegada da maturidade, Monique diz que se tornou uma mulher dona de si, que é como ela se define. “Sou dona das minhas escolhas e consciente das minhas decisões. Hoje em dia é muito mais claro o que quero para a minha vida”, reflete.

