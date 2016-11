Casamento entre dois homens que moram juntos, mas sÃ£o apenas amigos, provoca polÃªmica na ItÃ¡lia

Uma união civil homossexual virou polêmica na Itália. Gianni, de 56 anos, e Piero, de 70, que já moram juntos há anos, decidiram se unir civilmente. No entanto, de acordo com os dois, a relação entre eles é “apenas de amigos”, já que eles não são gays e só querem ficar juntos por conveniência. “Não somos um casal, nós cuidamos um do outro, somos como irmãos”, explicaram os italianos em uma entrevista.

Gianni e Piero também afirmaram que o motivo para decidir recorrer a uma união civil é que, com ela, os dois terão acesso a direitos que até então eram negados a eles, o que facilitará na hora de resolver problemas práticos. “Existem situações nas quais não ter uma ligação reconhecida cria dificuldades, como em processos de hospitalização, mas também em pequenas coisas, como no pagamento de contas, da mensalidade da televisão”, afirmaram os amigos.

A escolha, feita por motivos de pura conveniência, foi comentada pela autora da lei que permite a união civil homossexual, a senadora italiana Monica Cirinnà (PD). “Uma mulher também pode se casar com um homem que não ama, por conveniência. Esse tipo de casamento é feito sempre. Se desta vez a se unirem são dois homens, que não se relacionam afetivamente, mas por conveniência, acredito que a lei consente aos cidadão a liberdade de fazê-lo”, disse Cirinnà. (AD)

