Brasil Casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentam 61% em um ano no Brasil

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

O maior aumento foi observado na região Nordeste Foto: Reprodução Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal permitiu a união estável homoafetiva. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Apesar da redução de 1,6% no total de casamentos civis entre 2017 e 2018 (de 1.070.376 para 1.053.467) no Brasil, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou 61,7% nesse período, passando de 5.887 para 9.520. Os casamentos entre duas mulheres representaram 58,4% dessas uniões.

Entre as regiões, o maior aumento foi observado no Nordeste (85,2%) e o menor aumento no Centro-Oeste (42,5%).

Divórcios

Já os divórcios no País aumentaram 3,2% entre 2017 e 2018, passando de 373.216 para 385.246. Por tipo de arranjo familiar, 46,6% das dissoluções se deram entre as famílias constituídas somente com filhos menores de idade.

Dos 166.523 divórcios concedidos para casais com filhos menores, 24,4% tiveram guarda compartilhada, mas a predominância das mulheres na responsabilidade pelos filhos manteve-se, atingindo a proporção de 65,4%.

